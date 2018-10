Just Survive: Server abgeschaltet, aber Hoffnung für ein Revival? - 4Players.de

Die Server für den Online-Überlebenskampf Just Survive sind abgeschaltet. Das meldet DualShockers und verweist dabei auf einen Abschiedsbeitrag der Entwickler . Damit ist das Spiel der Daybreak Company Geschichte, das 2015 als H1Z1 im Early Access bei Steam startete. Vorausgegangen war eine Aufteilung auf H1Z1: King of the Hill mit seinem Fokus auf Battle Royale und H1Z1: Just Survive, bei dem man sich weiter auf die Survival-Aspekte innerhalb der Zombie-Apokalypse konzentrierte.Während sich der Battle-Royale-Teil nach einer Namensänderung zu Z1 Battle Royale und dem Umstieg auf Free-to-play einer gewissen Popularität auf PC sowie PS4 erfreut, sah man sich gezwungen, bei Just Survive den Stecker zu ziehen.Zumindest vorerst: Wie Daybreak Game Company mitteilt, besteht die Hoffnung für eine Wiederbelebung, denn der Geschäftspartner NantG Mobile hat offenbar Interesse daran geäußert, es noch einmal mit Just Survive zu versuchen. Derzeit arbeitet das Team an Everquest Mobile und hilft bei der Unterstützung von Z1 Battle Royale.Dazu heißt es im Original:"While this chapter for Just Survive has come to an end, we are discussing the possibility of allowing our partner and developer of Z1 Battle Royale, NantG Mobile, to bring Just Survive back online and take over development of the game sometime in the future. Should we have further information to share regarding that matter, we’ll be sure to inform you accordingly."Letztes aktuelles Video: H1Z1 King of the Kill