HEX: Shards of Fate: Chronicles of Entrath Kapitel 2 veröffentlicht - 4Players.de

Gameforge und Hex Entertainment haben das Kampagnen-Update "Chronicles of Entrath Kapitel 2" für das digitale Sammelkartenspiel Hex: Shards of Fate Free-to-play ) veröffentlicht. Die Erweiterung soll eine Spielzeit von etwa 40 Stunden (laut Hersteller) bieten. Eingeführt werden Söldner, Jäger (neue Klasse) und Seefahrt-Missionen für die Kampagne."Die neue Jäger-Klasse bietet Spielern eine völlig neuartige Erfahrung in der Kampagne: Als Inbegriff für Überlebenskunst nutzt der Jäger sowohl Fern- als auch Nahkampffähigkeiten. Außerdem unterstützen ihre Begleiter, animalische Gefährten, sie mit starken Fähigkeiten. Neben der neuen Klasse werden auch erstmals die Söldner in HEX ins Spielgeschehen eingreifen können. Der Spieler hat die Möglichkeit, nach jedem Kampf in der Kampagne seinen Helden gegen einen Söldner mit statischen Werten und einem speziell für ihn angefertigtem Deck auszutauschen. Söldner können ähnlich wie Gegenstände im Spiel gesammelt und gehandelt werden. Jeder Söldner besitzt seine eigenen Fähigkeiten und bietet Spielern so weitere strategische Optionen. Die Kampagne erhält durch dieses Update zusätzliche Herausforderungen für Söldner in jedem Dungeon. Durch die erweiterte Bootskampagne durchquert der Spieler das Alachische Meer als Kapitän eines Schiffes. Das Schiff hat einen eigenen Talentbaum mit neuen Fähigkeiten und ersetzt den Helden in den Gefechten zur See. Während der Missionen sammelt der Spieler Upgrades und Belohnungen, um das Schiff zusätzlich aufzuwerten. 'Chronicles of Entrath Kapitel 2' hebt die Levelobergrenze in der Kampagne auf Stufe 15 an und schaltet damit auch neue Fähigkeiten für die bisherigen Klassen, Magier, Krieger und Kleriker, frei."Letztes aktuelles Video: Chronicles of Entrath Kapitel 2