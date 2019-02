GRID Autosport: Switch-Version geht im Sommer an den Start - 4Players.de

Codemasters will im Sommer die Motoren seines Rennspiels GRID Autosport auf der Switch starten. Wie bei Nintendo Direct gesagt wurde, wird die Umsetzung sämtliche DLC-Erweiterungen beinhalten, wodurch etwa 100 Fahrzeuge in der Garage stehen, die auf etwa 100 Streckenlayouts um den Sieg kämpfen dürfen, darunter u.a. bekannte Pisten wie Spa Francorchamps oder Ausflüge in Städte wie Barcelona, Paris oder Dubai.Versprochen werden außerdem eine Bewegungssteuerung als optionale Alternative zur klassischen Variante und Rennen am geteilten Bildschirm für zwei Fahrer. Auch wird es einen Onlinemodus geben, in dem man sich in klassischen Rennen oder beim Destruction Derby harte Kämpfe liefern darf.GRID Autosport ist ursprünglich ein Titel aus der PS3- und 360-Ära, den Codemasters auf der Switch offenbar wieder aufwärmen will. Für die Umsetzung zeichnet Feral Interactive verantwortlich.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer