DeadCore: Umsetzung der Plattform-Speedruns Auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Vor knapp drei Jahren erschien Deadcore auf PC - jetzt wurde das Jump&Run aus der Ego-Perspektive auch auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Für die Umsetzung zeichnet dabei nicht das Team des Originals, 5 Bits Games, verantwortlich, sondern Publisher Grip Digital, der auch Skylar & Plux The Solus Project oder das kommende Mothergunship vertreibt.Ein "Paradies für Speedrunner" nannte Eike das Spiel in unsererm damaligen Test (Wertung: 83%), denn in Deadcore geht es vor allem um das Entdecken der schnellsten Route und das Meistern der Steuerung. Es ist ab heute zum Download im PSN sowie auf Xbox Live erhältlich.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer PS4 und Xbox One