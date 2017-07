The Universim: Neue Demo veröffentlicht - 4Players.de

Crytivo Games hat eine neue Demo seines so genannten Götterspiels The Universim veröffentlicht. Zwar hatte es seit langem eine Art Tech-Demo gegeben, doch erst die neuere Fassung würde einen Eindruck dessen vermitteln, wie das Spiel tatsächlich funktioniert. Die Demo ist zunächst nur auf Steam erhältlich, soll aber auch auf anderen Plattformen erscheinen. The Universim ist seit vergangenem Jahr als in Entwicklung befindlicher Titel auf Steam (Early Access) und auf GOG erhältlich.Vor mehr als drei Jahren wurde The Universim in einer anschließend erfolgreichen Kickstarter-Kampagne vorgestellt, später suchten die Entwickler die Unterstützung weiterer Investoren ( wir berichteten ). Das auf Windows, Mac und Linux laufende Spiel soll eine Zivilisation vom Entstehen des Lebens bis zur Blüte eines galaktischen Reiches verfolgen.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer