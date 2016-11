Heart Forth, Alicia: Audiovisuelles Lebenszeichen des "Metroidvania-Rollenspiels" - 4Players.de

Das bei Kickstarter erfolgreich finanzierte Heart Forth, Alicia nimmt zwei Jahre nach erfolgreicher Kampagne Formen an. Der Entwickler Alonso Martin zeigt mit den folgenden Spielszenen den Entwicklungsstand seines "Metroidvania-Rollenspiels". Das Spiel befindet sich laut seinen Aussagen auf der Zielgeraden. Zudem darf er den Indie-Titel auf der Playstation Experience vorstellen und will Heart Forth, Alicia im Sommer 2017 für PC, Mac, Linux, PS4, PS Vita und Wii U veröffentlichen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer