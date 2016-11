Devolver Digital: Shadow Warrior Classic und Shadow Warrior Classic Redux sind nicht mehr indiziert - 4Players.de

tacc hat geschrieben: Seppel21 hat geschrieben: tacc hat geschrieben: War schon immer kostenlos. Nur die verbesserte Redux-Version kostet.

Nöö. Erst seit der Veröffentlichung von Shadow Warrior 2. Davor musste man dafür bezahlen. Nöö. Erst seit der Veröffentlichung von Shadow Warrior 2. Davor musste man dafür bezahlen.

Es gibt kein Spiel mit "Shadow Warrior" im Namen, dass seit Veröffentlichung von Shadow Warrior 2 kostenlos ist.

Die Classic Version ist seit 29. Mai 2013 auf Steam und war immer kostenlos.

Am 8. Juni 2013 kam die Redux Version, und die gab es nie kostenlos.

Steam existiert für mich nicht. Ich kaufe nur bei GOG. Und da ist die "Classic"-Version erst seit dem 2. September diesen Jahres kostenlos. Steht auch hier in der Pre-Order-Ankündigung zu Shadow Warrior 2:"Plus the original Shadow Warrior Classic CompleteFREE ....."Und davor wurde es dort eben noch verkauft. Ich habe es zum Beispiel am 13.06.2016 für 1.39 in einem Sale gekauft. ;)Aber Hauptsache Zeug behaupten....