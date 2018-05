Devolver Digital: E3 2018: "Big Fancy Pressekonferenz" angekündigt - 4Players.de

Auch Devolver Digital macht in diesem Jahr wieder mit und wird eine Pressekonferenz auf der E3 2018 veranstalten. Die "Big Fancy Pressekonferenz 2018" wird am Sonntag (10. Juni 2018) um 20 Uhr Ortszeit live aus dem "Dave Lang Memorial Convention Center" in Los Angeles via Twitch übertragen. Bei uns wäre das dann Montag, der 11. Juni um 5:00 Uhr.Der Publisher schreibt in der Pressemitteilung: "Bereitet euch darauf vor, derbe enttäuscht zu werden! (...) Auf der diesjährigen Big Fancy Pressekonferenz werden aktuelle Spiele und technologische Innovationen von Devolver Labs vorgestellt, dem Forschungs- und Entwicklungszweig von Devolver Digital, der für das Earliest-Access-Programm des letzten Jahres verantwortlich ist und das 'Werfen von Geld auf den Bildschirm' zu einer gültigen Zahlungsform gemacht hat. Es wird mit ziemlicher Sicherheit Blut fließen, möglicherweise Verbunden mit dem Verlust von Menschenleben. Potenzielle Zuschauer werden dazu ermutigt, sich die letztjährige Pressekonferenz erneut anzusehen, da die diesjährige Veranstaltung bewusst darauf abzielt, das Devolver Digital Press Conference Cinematic Universe (DDPCCU) durch die eklatante Wiederverwendung von Witzen und vagen Anspielungen auf das Original noch auszuweiten."