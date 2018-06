Devolver Digital: E3 2018: Pressekonferenz mit SCUM, My Friend Pedro, Metal Wolf Chaos XD und Lootbox Coin - 4Players.de

Auch in diesem Jahr hat Devolver Digital wieder eine " Big Fancy Pressekonferenz " veranstaltet. Host war einmal mehr Nina Struthers, die nicht nur Spaßankündigungen wie den Lootbox Coin präsentierte, sondern auch neue Einblicke in das Survival-Abenteuer SCUM und die bleihaltige 2D-Action My Friend Pedro gewährte. Zudem wurde mit Metal Wolf Chaos XD eine Neuauflage von From Softwares Mech-Action aus dem Jahr 2004 vorgestellt, bevor die Vorstellung ihr blutiges Ende nahm. Hier die Themen der PK im Überblick: