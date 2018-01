Dass CCP ( Eve: Valkyrie Sparc ) seine zwei VR-Studios schließen will, ist seit einiger Zeit bekannt. Gestern gab der britische Entwickler Sumo Digital bekannt, dass er das Team aus Newcastle übernehmen wird. Auf dem Webauftritt wird erläutert, dass 34 Mitarbeiter in die Studio-Familie der Sumo Group übernommen werden und ihren Standort im Nordosten Englands beibehalten können.Geleitet wird das Team weiterhin von Studio-Director Owen O’Brien. Bislang besaß Sumo ( Outrun 2 Crackdown 3 ) zwei englische Studios - und zwar in Sheffield und Nottingham. Es wurde noch nicht verraten, woran das übernommene Team in Zukunft arbeiten wird oder ob es sich dabei um ein klassisches Spiel oder VR-Projekt handelt.