Atlus: Rollenspiel von Katsura Hashino (Catherine, Persona) angekündigt - 4Players.de

Atlus hat ein neues Rollenspiel von Katsura Hashino ( Catherine , verschiedene Persona -Titel) angekündigt, das in einem Livestream auf Niconico am 23. Dezember, um 12:00 Uhr deutscher Zeit vorgestellt werden soll. Auf einer speziell eingerichteten Webseite schreibt Hashino über das Projekt laut einer Übersetzung auf Gematsu : "Beide Serien [Shin Megami Tensei und Persona, Anm. d. Red.] wurden bis zu ihren jüngsten Ausgaben mit dem Ansinnen entwickelt, dass sie einen Gegenpol zum aktuellen Zeitgeist darstellen würden. Was wird also [...] unsere Herangehensweise an das neue Rollenspiel sein? Sprich, wie könnte man die Paradigmen des Genres herausfordern, mit denen Spieler seit Jahrzehnten gefüttert wurden? Wir nehmen uns der Herausforderung in Kürze an."Als Regisseur und Produzent leitet Hashino das Projekt innerhalb eines neuen Entwickler-Teams namens Studio Zero. Das japanische Magazin Famitsu wird laut Gematsu am 22. Dezember bereits Informationen über das dort entstehende Spiel enthüllen: Hashino und Naoto Hiraoka, Consumer Software Department Supervisor bei Atlus, sollen in einem Interview über das Studio und das Projekt sprechen.