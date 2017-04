Scarlet, der Räuberkönig: Füchsin und geborene Anführerin. Charme, Verstand, Entschlossenheit.

Twiss, Kleine Leichtpfote: Eichhörnchen, beste Diebin in ganz Armello.

Sylas, Seelenfänger: Otter, angetrieben von Rachgier. Lebt, um zu töten.

Horace, der Eiserne Poet: Ein alter Ritter, zu gut, um zu sterben, zu loyal, um abzudanken.

Für Armello sind das große Update auf Version 1.7 "Wyld's Ward" ( Change-Log ) sowie die Erweiterung "The Bandit Clan" veröffentlicht worden. PS4 und Xbox One sollen später versorgt werden. Der "Räuberklan-DLC" beinhaltet vier spielbare Helden, über 50 Räuberaufgaben, Räuberwürfel und einen Räuberklan-Ring.Zu den Neulingen gehören:Letztes aktuelles Video: The Bandit Clan DLC