Armello: Box-Version angekündigt

Das digitale Brettspiel Armello von League of Geeks wird bald auch im Einzelhandel erhältlich sein. Publisher Soedesco wird die Box-Version des Spiels am 13. März 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Der Soundtrack soll auf CD beiliegen Unseren Test von Armello findet ihr hier : Was ist bloß mit dem König los? Da brüllt er wie ein Irrer inmitten der Karte! Okay, er ist ein Löwe, aber die dunkle Macht der Fäule scheint ihn zu befallen. Bevor er im Wahnsinn das ganze Königreich Armello ins Unglück stürzt, raffen sich tapfere Helden auf, um selbst den Thron zu besteigen. Wer kann den Tyrannen stürzen und sich die Krone aufsetzen? Dabei arbeiten sie allerdings nicht zusammen, sondern kämpfen gegeneinander - mit allen Mitteln.Letztes aktuelles Video: Box-Version