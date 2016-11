Killing Floor 2: Gold-Status und mehr als eine Million Early-Access-Verkäufe - 4Players.de

Congrats @TripwireInt, #KillingFloor2 has gone gold, just one week to launch now! pic.twitter.com/jZTsppYBcX — Official Deep Silver (@deepsilver) 11. November 2016

Tripwire Interactive meldet, dass Killing Floor 2 den Gold-Status und damit den finalen Entwicklungszustand erreicht hat. Der Shooter wird am 18. November 2016 für PC, PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro erscheinen - vertrieben von Iceberg Interactive und Deep Silver. Das Actionspiel befindet sich seit April 2015 in der Early-Access-Phase bei Steam und wurde mittlerweile mehr als eine Million Mal verkauft Killing Floor 2 kann man im Solo-Modus, im kooperativen Überleben-Modus (gemeinsam gegen KI-gesteuerte Zeds) oder in der Versus-Überleben-Variante (PvP) gespielt werden. In der PvP-Version treten sechs Spieler als Zeds gegen sechs weitere Spieler als Menschen an. Die Runde endet, wenn alle Menschen erledigt wurden oder der Boss besiegt wird. Anschließend tauschen die Teams die Seiten.Letztes aktuelles Video: Beta-Trailer