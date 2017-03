Killing Floor 2: Inhaltspaket "The Descent" steht zum Download bereit - 4Players.de

Für Killing Floor 2 ist das Inhaltspaket " The Descent " veröffentlicht worden. Es umfasst einen neuen Spielmodus (Holdout) mit besonders eingeschränkten Platzverhältnissen, zwei weitere Waffen (Spitfire Pistol, Stoner 63A) und zwei Karten (The Descent und Nuked). Am kommenden Wochenende kann der Koop-Shooter von Tripwire Interactive kostenlos bei Steam ausprobiert werden. Gleichzeitig wird das Spiel mit 50%-Rabatt angeboten.Letztes aktuelles Video: The Descent Content Pack