Killing Floor 2: Umsetzung für Xbox One angekündigt; Xbox One X wird unterstützt - 4Players.de

Killing Floor 2 wird am 29. August 2017 auch auf Xbox One erscheinen (Preis: 39,99 Euro). Das Actionspiel von Tripwire Interactive und Deep Silver wird alle bislang veröffentlichten DLCs (The Tropical Bash, The Descent und Teile der The Summer Sideshow) enthalten. Außerdem wird die Xbox One X unterstützt."Zusätzlich erhalten Käufer der Xbox-One-Version zeitexklusive Inhalte. So greift der Survival Perk unter anderem auf flüssiges Nitrogen zurück oder friert seine Gegner mithilfe des Freezethrowers ein, um sie danach in Stücke zu zerschmettern. Damit das eisige Treiben auch richtig 'cool' wirkt, stehen acht unterschiedliche Skins für die neue Waffe zur Verfügung. Des Weiteren umfasst das Paket fünf verschiedene Skins der Wasteland Armor Uniform. Die Xbox One X Version von Killing Floor 2 unterstützt eine Auflösung von bis zu 4K, detailliertere Texturen und eine verbesserte Schattendarstellung. Tripwire bietet darüber hinaus die Unterstützung des Microsoft Mixer Service an, der es Spielern ermöglicht, ihr Spielerlebnis live zu teilen und mit den Zuschauern direkt zu interagieren."Letztes aktuelles Video: Summer Sideshow Event