Killing Floor 2: Läuft auf der Xbox One X in 1800p (feste Auflösung) - 4Players.de

Nach der Ankündigung der Umsetzung von Killing Floor 2 für Xbox One ( wir berichteten ) hat Dave Elder (Senior Graphics Programmer bei Tripwire) über die Version für die Xbox One X gesprochen . Demnach wird der Shooter nicht in nativer 4K-Auflösung auf der kommenden Konsole laufen, sondern in der festen, nativen Auflösung 1800p (ohne Checkerboard-Rendering). Sie hätten einige 4K-Testläufe gemacht, aber die Bildwiederholrate brach zu oft und zu stark ein. Daher haben sie sich auf einen Kompromiss aus optimaler Performance und Grafikqualität geeinigt.Ein spezifisches Ziel für die Bildrate hätten sie nicht, aber die Xbox-One-X-Version soll in 1800p mit einer höheren fps-Zahl als die Variante für die normale Xbox One laufen. Ansonsten werden Ultra-Texturen, hochaufgelöste Schatten und eine höhere Schatten-Darstellungsdistanz geboten. Auf der PlayStation 4 Pro läuft das Geschehen in 1800p mit Checkerboard Rendering. HDR-Unterstützung ist nicht geplant.Darüber hinaus hob Dave Elder hervor, dass die Portierung auf die Xbox One X ziemlich problemlos war und sehr schnell ging. Laut seinen Angaben hat die Anpassung der normalen Xbox-One-Fassung auf die leistungsstärkere Version der Konsole lediglich vier Stunden Programmieraufwand gekostet.Letztes aktuelles Video: Summer Sideshow Event