Shiness: The Lightning Kingdom: Entwickler gewähren einen Blick hinter die Kulissen des Action-Rollenspiels - 4Players.de

Im jüngsten Video zu Shiness: The Lightning Kingdom gewähren Enigami und Focus Home Interactive einen Blick hinter die Kulissen des im Dezember 2016 für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinenden Action-Rollenspiels (zur Vorschau ). So schildert Creative Director Samir Rebib, wie er das Universum vor zwanzig Jahren in Form eines Manga ersonnen und nun in ein Spiel verwandelt habe, das sogar mit einer eigenen Sprache aufwarte. Auch auf das flotte Echtzeit-Kampfsystem und die individuellen Fähigkeiten der fünf Spielcharaktere wird näher eingegangen: