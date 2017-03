Shiness: The Lightning Kingdom: Musik-Trailer und Releasetermin - 4Players.de

Enigami (Entwickler) und Focus Home Interactive (Publisher) werden Shiness: The Lightning Kingdom am 18. April 2017 als Download für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Bei Steam kostet das Spiel 29,99 Euro. Vorbesteller erhalten 15 Prozent Rabatt plus Manga und Soundtrack. Passend zur Bekanntgabe des Releasetermins wurde der folgende Musik-Trailer bereitgestellt. Der Soundtrack wurde von Hazem Hawash komponiert.Letztes aktuelles Video: Musik-TrailerNeben einem von Entscheidungen beeinflussbaren Storyverlauf werden dynamische Echtzeitkämpfe gegen Dutzende Gegner, eine große interaktive Fantasywelt sowie fünf individuell spiel- und entwickelbare Charaktere versprochen. "Entdeckt eine riesige, faszinierende Welt, in der ihr dank eurer fünf Begleiter mit eurer Umgebung interagieren könnt: mit roher Gewalt könnt ihr einen großen Felsen zertrümmern, um in eine geheime Höhle zu gelangen, oder ihr setzt Telekinese ein, um bestimmte Mechanismen zu aktivieren und einen Hintereingang zu entdecken ... Im Verlauf eurer Reise trefft ihr auf Dutzende gefährlicher Feinde, gegen die ihr in äußerst dynamischen Kämpfen antretet, bei denen ihr Magie und traditionelle Kampftechniken (Schlagen, Blocken, Combos ...) einsetzt. In solchen Kämpfen sammelt ihr Erfahrung und macht Fortschritte in der Haupthandlung oder den zahlreichen Nebenmissionen. Und ihr könnt euren Charakteren neue Fertigkeiten und Zauber beibringen."