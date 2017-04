Shiness: The Lightning Kingdom: Videovorstellung der Charaktere - 4Players.de

Im jüngsten Trailer zu Shiness: The Lightning Kingdom stellen Enigami und Focus Home Interactive die fünf spielbaren Charaktere - Chado, Poky, Rosalya, Askel und Kayenne - sowie deren Fähigkeiten näher vor. Das Action-Rollenspiel wird am 18. April 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website Letztes aktuelles Video: Charakter-Trailer