Shiness: The Lightning Kingdom: Das Fantasyreich öffnet seine Pforten - 4Players.de

Enigamis Action-Rollenspiel Shiness: The Lightning Kingdom kann ab heute auf PlayStation 4, Xbox One und PC heruntergeladen werden, wie Publisher Focus Home Interactive mitteilt . "Entdeckt eine riesige, faszinierende Welt, in der ihr dank eurer fünf Begleiter mit eurer Umgebung interagieren könnt: mit roher Gewalt könnt ihr einen großen Felsen zertrümmern, um in eine geheime Höhle zu gelangen, oder ihr setzt Telekinese ein, um bestimmte Mechanismen zu aktivieren und einen Hintereingang zu entdecken", heißt es vom Hersteller.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer