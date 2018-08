Sword Art Online: Hollow Fragment: PC-Umsetzung erscheint Ende August auf Steam - 4Players.de

Im Rahmen eines Live-Streams aus Tokio (via DualShockers ) hat Bandai Namco Entertainment endlich verraten, wann die PC-Umsetzung von Sword Art Online: Hollow Fragment erscheinen wird: In gut einer Woche, am 21. August 2018, soll es soweit sein und das wie auf der PS4 als Sword Art Online Re: Hollow Fragment betitelte Anime-Rollenspiel (zur offiziellen Website ) auf Steam zum Download bereitstehen.