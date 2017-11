Shining Resonance: Refrain: Erweitere Neuauflage des Action-Rollenspiels für PS4 angekündigt - 4Players.de

Das im Dezember 2014 in Japan für PlayStation 3 veröffentlichte Action-Rollenspiel Shining Resonance soll nächstes Jahr als erweiterte Neuauflage für PlayStation 4 erscheinen, wie die Kollegen von Gematsu berichten . Shining Resonance Refrain, so der Titel des Remasters, soll am 29. März 2018 in den japanischen Läden stehen und sowohl als Standard Edition als auch als limitierte Premium Fan Box Edition erhältlich sein.Das Spiel, in dem man einen von musikalischen Kriegern begleiteten Drachen steuert, soll neben einer grafischen Überarbeitung auch zusätzliche Spielinhalte wie den titelgebenden Refrain-Modus mit einer alternativen Story bieten. Über Pläne, die PS4-Neuauflage auch außerhalb Japans zu veröffentlichen, ist derzeit nichts bekannt.Letztes aktuelles Video: Japanischer Trailer