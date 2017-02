Little Nightmares: Fast acht Minuten Spielszenen: Six auf der Flucht vor dem unheimlichen Hausmeister - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat ein fast acht Minuten langes Spielszenen-Video aus Little Nightmares veröffentlicht. In dem Clip sieht man das kleine Mädchen Six, das sich vor dem unheimlichen Hausmeister in Sicherheit bringen muss. Das düstere Geschicklichkeitsspiel rund um Kindheitsängste und physikalische Rätsel wird am 28. April 2017 für PC (GOG, Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (Preis: 19,99 Euro).Auszug aus unserem Ersteindruck: "Es erinnert an Inside, Unravel oder Escape Plan: Little Nightmares kombiniert mal leichte, mal knifflige Puzzles mit fantasievollen Kulissen und einer sympathischen Hauptfigur. Und während beim Knobeln des auf der Gamescom spielbaren Abschnitts keine graue Zelle verbrannte, ist vor allem das Schleichen von einem Schatten zum nächsten spannend. Der Star ist aber das Artdesign, die befremdlich überzeichnete Normalität eines Ortes ... " ( weiterlesen Letztes aktuelles Video: Spielszenen Hide and Seek