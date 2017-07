Little Nightmares: Erste Erweiterung ab sofort erhältlich - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment und die Tarsier Studios haben die erste Erweiterung für den atmosphärischen Rätsel-Plattformer Little Nightmares veröffentlicht. "Die Tiefen", so der Name, ist Teil des dreiteiligen Expansion Pass "Geheimnisse des Schlunds". Die beiden weiteren Episoden folgen bis Anfang 2018. Der Spieler übernimmt dabei die Rolle eines Ausreißer-Kids, mit dem man parallel zur Geschichte von Six einen Fluchtweg aus dem geheimnisvollen Maw suchen muss.Geheimnisse des Schlunds ist für PS4, Xbox One, PC (Steam & GOG) erhältlich und schlägt mit knapp zehn Euro zu Buche. Einzeln kostet die erste Episode knapp fünf Euro.Letztes aktuelles Video: DLC 1 In the Depths