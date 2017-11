Little Nightmares: Zweites DLC-Kapitel "Der Unterschlupf" verfügbar; Demo für PS4 und Xbox One steht bereit - 4Players.de

Der Unterschlupf, das zweite DLC-Kapitel für Little Nightmares , ist ab heute verfügbar. Der Unterschlupf ist im Expansion-Pass "Geheimnisse des Schlunds" enthalten. Die dritte und letzte DLC-Geschichte wird am 10. Februar 2018 folgen. Außerdem ist eine Demo von Little Nightmares im PlayStation Network ( Download ) und bei Xbox Live ( Download ) veröffentlicht worden."In Der Unterschlupf muss der Ausreißer Kid die Wichte finden und retten, um diesem düsteren Ort zu entfliehen. Die merkwürdigen Kreaturen haben ein Geheimnis, doch sie können auch dabei helfen, Hindernisse auf dem Weg zu überwinden. Wo kommen die Wichte her? Welche Geheimnisse liegen in ihren Nestern begraben? Das neue Kapitel offenbart mehr komplexe Rätsel, welche eine Zusammenarbeit mit den Wichten erfordern."Eine Complete Edition, die sowohl das Hauptspiel als auch den Expansion-Pass enthält, wird ebenfalls für PC (GOG, Steam), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: DLC 2 The Hideaway Expansion Pass Kapitel 2