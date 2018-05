Am 18. Mai ist das Puzzlespiel Little Nightmares auch auf der Switch erschienen. Die "Complete Edition" enthält alle zusätzlichen Kapitel des Expansion-Passes "Geheimnisse des Schlunds". Diese, voneinander unabhängigen, Geschichten sind mit verschiedenen Speicherdaten für Six und Kid spielbar. Der folgende Live-Action-Trailer bringt Kulissen des Spiels in die echte Welt.Letztes aktuelles Video: Live-Action-Trailer zur Switch-Version