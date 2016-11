Lego Batman 3: Jenseits von Gotham: Trailer des "Lego Batman"-Kinofilms - 4Players.de

Inhaltlich wird die Filmadaption der Lego-Batman-Videospielreihe nur bedingt an die Spiele anknüpfen. Laut dem ersten Trailer dreht sich alles ganz klassisch um die Beziehung zwischen Batman und Robin. Als Bösewicht fungiert der Joker. Aber nach dem Erfolg von "The Lego Movie" wird man sich eh auf den typischen Lego-Humor konzentrieren, der ja erst durch die Spiele reifen durfte. Der Film soll am 10. Februar 2017 in die Kinos kommen. Danach folgt ein Ninjago-Kinofilm und 2018 "The Lego Movie 2".Letztes aktuelles Video: The Lego Batman Movie-Trailer