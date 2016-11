Dragon Quest 8: Die Reise des verwunschenen Königs: Video zeigt die neuen Möglichkeiten der erweiterten Version - 4Players.de

Am 20. Januar erscheint die erweiterte Version des Rollenspiels Dragon Quest 8: Die Reise des verwunschenen Königs für den 3DS ( wir berichteten ). Im folgenden Video zeigt Square Enix heute Eindrücke der Neuerungen. So gibt es beispielsweise keine Zufallskämpfe mehr und die Kampfanimationen können beschleunigt werden.Letztes aktuelles Video: Welcome to Dragon Quest VIII