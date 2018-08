Forza Horizon 2: Wird ab Ende September 2018 nicht mehr verkauft - 4Players.de

DARK-THREAT schrieb am 18.08.2018 um 15:23 Uhr

Die Gründe sind doch die neuen Teile, sowie die Musiktracks im Spiel und Autolizenzen. Das Spiel hat zudem seinen Gewinn längst gemacht und wurde auch schon mehrfach verschenkt (Gamerscore-Deals, Mixer-Pot) und kam zu aller Letzt in Games with Gold.

Es sollten wohl nahezu alle XBOX-Zocker besessen haben, die sich dafür interessierten.

Man kann es ja noch zur Not sichern (downloaden) und ab auf eine externe Festplatte.