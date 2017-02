Mortal Kombat X: Serien-Kooperation mit Street Fighter bleibt unwahrscheinlich - 4Players.de

Eine Serien-Kooperation von Mortal Kombat mit dem alten Rivalen Street Fighter bleibt weiter unwahrscheinlich: NetherRealm-Chef Ed Boon verriet in einem Interview mit ign.com , dass es zwar ein "cooler Traum" sei, die Umsetzung letztlich aber unter großen Unterschieden im Spielablauf leiden könnte und man daher nicht alle Fans zufriedenstellen könne: "Das Tempo ist anders, die Grundlagen sind bei beiden unterschiedlich." Falls Capcom jemals mit der Idee auf ihn zukommen sollte, würde er sie aber zumindest in Betracht ziehen. Bereits 2014 hieß es in einem Neatherrealm-Interview , dass sich Capcom gegen ein Crossover beider Serien sperre, weil sich das Ausmaß an Gewalt deutlich unterscheide.Letztes aktuelles Video: Kombat Class Alien