Hunt: Showdown: Erstes Video-Tagebuch über die Veränderungen seit 2014 - 4Players.de

Die Entwickler von Hunt: Showdown (Crytek) sprechen im ersten Video-Tagebuch über die grundlegenden Ideen und die Veränderungen, die seit der E3 2014 an dem Projekt (ehemals Hunt: Horrors of the Gilded Age) vorgenommen wurden, denn auf der diesjährigen Messe wurde eine fast vollständig veränderte Version präsentiert. In dem Monsterjagdspiel mit PvP-Fokus (Spieler-gegen-Spieler) treten vier Teams mit jeweils zwei Spielern gegeneinander an. Die Teams kämpfen aber nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen computergesteuerte Monster und Bossgegner. Es ist also ein PvPvE-Titel.Letztes aktuelles Video: Dev Diary 1 History and Gameplay