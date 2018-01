Crytek wird am 31. Januar 2018 die geschlossene Alphaphase von Hunt: Showdown einläuten. Interessierte PC-Spieler können sich hier registrieren. Die Alpha-Teilnehmer werden zufällig (in mehreren Wellen) ausgewählt und im Anschluss per E-Mail benachrichtigt. Die Entwickler wollen Feedback über das Spielgeschehen, die Balance und die Server sammeln. Im Alpha-Verlauf sollen neue Waffen, Gegenstände, Traits und Ränge hinzugefügt werden.In dem Monsterjagdspiel mit PvP-Fokus (Spieler-gegen-Spieler) treten bis zu zehn Spieler gegeneinander an. Die Spieler können alleine oder in Zweierteams auf die Jagd gehen. Man kämpft aber nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen computergesteuerte Monster und Bossgegner. Es ist also ein PvPvE-Titel. Nach dem Alphatest wird eine Early-Access-Phase via Steam folgen, die ungefähr 12 Monate dauern soll - je nach Feedback der Spieler.Letztes aktuelles Video: Early Access Steam-Trailer