Hunt: Showdown: E3-Trailer gibt einen Vorgeschmack auf kommende Waffen und Gegner der Kopfgeldjagd - 4Players.de

Crytek hat im Rahmen der PC Gaming Show, die gestern im Vorfeld der E3 2018 stattfand, einen neuen Trailer zu Hunt: Showdown veröffentlicht. Darin wurden neue Waffen (Vintage Crossbow, Throwing Knives, Hand Crossbow und Sticky Explosive Bomb) und Gegner (Water Devil) für die im Early Access auf Steam befindliche Online-Kopfgeldjagd angekündigt.

In Hunt: Showdown treten bis zu zehn Spieler gegeneinander an. Sie gehen entweder alleine oder in Zweierteams auf die Jagd, kämpfen dabei aber nicht nur gegeneinander (PvP), sondern auch gegen computergesteuerte Monster und Bosse (PvE).

Letztes aktuelles Video: E3 2018 New Content Teaser