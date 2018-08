Hunt: Showdown: Am Wochenende kostenlos spielbar - 4Players.de

Wer sich einen Einblick von der gefährlichen Monsterjagd in Hunt: Showdown verschaffen möchte, kann das noch bis Montagabend tun, denn so lange ist der Titel kostenlos auf Steam spielbar. In dieser Zeit wird das Spiel außerdem zu einem reduzierten Preis angeboten, wie Entwickler Crytek bekanntgemacht hat.In Hunt: Showdown machen bis zu zehn Spieler Jagd auf ein Monster und wer es erlegt, macht Beute - wird daraufhin aber selbst zum Ziel der anderen Jäger. Das Spiel wurde im Februar diesen Jahres als Early-Access-Titel veröffentlicht und ständig erweitert. Das kommende Update enthält etwa einen Gegner, der durch die Sümpfe Louisianas watet.