Hunt: Showdown: Kopfgeldjagd auf dem Weg ins Xbox-Game-Preview-Programm - 4Players.de

Crytek hat sich mit Microsoft zusammengeschlossen, um Hunt: Showdown ins Xbox-Game-Preview-Programm aufzunehmen, wie im Rahmen der gamescom 2018 in Köln bekannt wurde . Ein Termin oder Preis für die Vorab-Fassung auf Xbox One wurde dabei nicht genannt.In Hunt: Showdown machen bis zu zehn Spieler Jagd auf ein Monster und wer es erlegt, macht Beute - wird daraufhin aber selbst zum Ziel der anderen Jäger. Auf PC befindet sich die Kopfgeldjagd seit Februar im Early Access ( Steam ). Die finale Veröffentlichung soll nicht vor 2019 erfolgen.Letztes aktuelles Video: Devil in the Churchyard