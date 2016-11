Super Mario Maker: Einführungsvideo von Nintendo verschafft einen Überblick über Umfang und Funktionen - 4Players.de

Am 2. Dezember 2016 erscheint Super Mario Maker für Nintendo 3DS. Einen Überblick über den Umfang und die Funktionen des Mario-Level-Baukastens versucht Nintendo mit dem folgenden Einführungsvideo zu verschaffen. Von Nintendo heißt es: "Das Spiel, das vergangenes Jahr für die TV-Konsole Wii U erschienen ist, lässt die Spieler nun auch in einer mobilen Version mit beinahe allen Werkzeugen der Wii-U-Version Level erstellen. Interaktive Lektionen sorgen dafür, dass jeder in kurzer Zeit selbst lernen kann, kreative Level zu bauen. Ganz neu in der Nintendo 3DS-Version: Nun können Freunde gemeinsam im Team Level erstellen, indem die unvollständigen Level lokal übertragen werden. Level können zwar nicht online mit anderen geteilt werden, jedoch können sich die Spieler mit dem Internet verbinden, um verschiedene Level der Wii U-Version herunterzuladen. Zudem sind bereits 100 von Nintendo erstellte Level mit neuen Herausforderungen enthalten. Wer in einem Level alle Münzen einsammelt oder alle Gegner besiegt, erhält besondere Belohnungen."Die von Nutzern auf Wii U erstellten Levels sollen sich auch auf dem Handheld nutzen lassen - allerdings mit Einschränkungen. So sollen nicht alle Wii-U-Kurse kompatibel mit der Handheld-Version sein. Außerdem lassen sie sich nicht per Kurs-ID suchen, sondern tauchen lediglich in der 100-Mario-Challenge auf, in der automatisch Levels durcheinandergewürfelt werden. Neben allerlei Tutorials sollen auch fast alle Werkzeuge vertreten sein, lediglich der Fragezeichen-Pilz und dessen Mario-Kostüme sind nicht dabei.Letztes aktuelles Video: Einführungsvideo