Halo: The Master Chief Collection: Ausblick auf das große Sommer-Update - 4Players.de

Im "Sommer 2018" soll ein großes Update für Halo: The Master Chief Collection erscheinen. Mit dem Update sollen zahlreiche Verbesserungen vorgenommen und viele Fehler beseitigt werden ( Quelle ). Abgesehen von zahllosen Bugfixes wird an einer intelligenten Update-Funktion und Textur-Streaming (schnellere Ladezeiten; ca. 35 bis 40 Prozent bei Mehrspieler-Karten) gearbeitet. Außerdem soll die Menüstruktur komplett verändert und der Hauptbildschirm zum Beispiel auf ein vertikales Menü umgestellt werden (siehe unten). HDR- und SDR-Einstellungen (SDR=Gamma) zur Kalibrierung und LAN-Unterstützung werden implementiert.Zusätzlich zu Verbesserungen am Netzwerkcode und dem Matchmaking-System soll das Matchmaking auf eigene Server von 343 umgestellt werden. Grafische Verbesserungen für Xbox One X (dynamische Auflösung; 4K, wenn möglich) sind geplant. Der Custom-Game-Browser wird beim "ersten Patch" noch nicht enthalten sein.So könnte das neue Hauptmenü aussehen: