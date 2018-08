Halo: The Master Chief Collection: Ab September Teil von Xbox Game Pass und mit Xbox-One-X-Unterstützung - 4Players.de

Ab dem 1. September 2018 wird Halo: The Master Chief Collection Teil des Xbox Game Pass ' sein und parallel dazu ein Update erhalten, das schnellere Ladezeiten, verbessertes Matchmaking sowie Xbox-One-X-Verbesserungen wie 4K-Ultra-HD- und HDR-Unterstützung mit sich bringen soll. Im Trailer (siehe unten) gibt's schon mal einen kleinen Vorgeschmack.Im Test urteilte Jan seinerzeit: "Die Entwickler haben nicht nur Halo 2 mit viel Liebe zum Detail grafisch aufgemotzt, sondern liefern mit der Master Chief Collection auch eine vorbildlich strukturierte Spielesammlung ab. Dank frei wählbarer Missionen und zahlreicher Optionen kann jeder nach Lust und Laune in der Seriengeschichte herumstöbern."Letztes aktuelles Video: Xbox One X Enhanced Trailer