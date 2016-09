Am 11. Oktober erscheint die 20th Anniversary Edition des Action-Adventures Rise of the Tomb Raider für die PS4. In den drei folgenden Videos zeigen wir den Einstieg der Kampagne, Spielszenen des Endurance-Modus, den man zu zweit bestreiten kann und den Modus "Laras Albtraum", in dem die Grabjägerin sich gegen eine Horde Zombies wehren muss.