Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum: Square Enix spendiert 100.000 Credits zum Kauf von Modifikatoren - 4Players.de

Psychobilly schrieb am 05.10.2016 um 09:41 Uhr

Man könnte auch sagen, früher war alles romantischer und hatte den gewissen Aha Faktor ;)

Es war aufregend die 1980er zu erleben, was heutzutage völlig abgeht und von Aufregung kann man heute nur noch bei dem Gebaren der Firmen uns gegenüber reden !

Da ist jedes Windows 10 Update AUFREGEND :)

Jetzt ist alles verwässert und ausgelutscht, tolle Spielemarken sind an die Wand gefahren, Gott habe sie selig.

Ich will ne Zeitmaschine und in den 1980ern für alle Zeiten hängenbleiben, bestes Jahrzehnt aller Zeiten !

Das war Kult damals, aber von unserer Zeit wird man wohl nicht mehr von Kult sprechen in der Zukunft, eher vom Untergang der Spielekultur und der Einzug des Fastfoods beim Spielen.

Und leider ist keine Besserung in Sicht, eher dass Gegenteil.

Damals habe ich gedacht, das man heute mit den NPCs echte Unterhaltungen führen kann und Gegner so schlau sind im Verhalten wie ich und dazulernen durch mein Reaktionen, aber die AI ist ja mal sowas von vernachlässigt worden, das ist zum fremdschämen, Hauptsache immer Grafik und Bling-Bling, "GEHIRN-AUS -Spiele" könnte man die auch nennen, das Gegenteil von damaligen Spielen, wo man nicht alles vorgekaut bekommen hatte.

Zum Glück kommt hoffentlich heute meine* Funkanlage*, mein neues Hobby kann beginnen, Computerspiele sind mir zu öde und ich werde das alles jetzt von der Ferne betrachten, falls sich da mal was ändern soll, zum Positiven.

Meine Zeit ist zu kostbar geworden, als das ich sie durch unnütze, sich immer wiederholende Spiele vergeude, von den Bugs und den ganzen Unzulänglichkeiten erst gar nicht zu reden !

In meinem Alter hat man alles schon tausendfach gesehen und es ist wie bei einem Offizier beim Bund, jedes Jahr kommen neue Rekruten und man fühlt sich mit jedem Jahrgang immer älter und fragt sich warum das alles :)

Da danke ich lieber in Ehren ab und betätige mich auf einem wesentlich interessanterem Feld, für mich zumindest !