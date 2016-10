Rise of the Tomb Raider: Square Enix spendiert 100.000 Credits Spielwährung zum Kauf von Modifikatoren - 4Players.de

Wer sich innerhalb der ersten Woche nach Erscheinen der Jubiläumsausgabe anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Serie mit der neuen Version von Rise of the Tomb Raider einloggt, erhält 100.000 Credits der Spielwährung, wie Square Enix bekannt gibt. Die Währung kann zum Kauf von Modifikatoren genutzt werden, die u.a. das neue kooperative Abenteuer oder den Zombiemodus Laras Albtraum verändern - mal durch große Köpfe, mal durch zusätzliche Herausforderungen und andere Besonderheiten. Informationen gibt der Publisher auf Tumblr bekannt.Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum soll am 11. Oktober 2016 für PS4 und PC erscheinen. Die Ausgabe umfasst nicht nur das Hauptspiel, sondern auch ein neues Kapitel mit dem Titel "Blutsbande", das man wahlweise mit PlayStation VR erlebt, einen kooperativen Ausdauermodus, alle bisher verfügbaren Download-Inhalte sowie neue Kleider, Waffen und Expeditionskarten. Die limitierte Day-One-Edition wird zudem ein Artbook enthalten.Bis auf die VR-Unterstützung sollen die neuen Inhalte dabei auch für alle bisher verkauften Versionen auf Xbox One und PC veröffentlicht werden. Um die 100.000 Credits zu erhalten, kann man sich auf jeder Plattform mit der neuen Version des Spiels einloggen, solange man dies im Zeitraum vom 11. Oktober bis zum 19. Oktober, 8:59 Uhr tut. Unabhängig davon sind die Credits auch als Belohnungen im Spiel selbst erhältlich.Letztes aktuelles Video: Laras Albtraum - Zombiemodus