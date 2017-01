Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum: Demo für PlayStation 4 verfügbar - 4Players.de

Square Enix hat eine Demo bzw. "kostenlose Testversion" von Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum auf der PlayStation 4 im PSN veröffentlicht. Interessierte Spieler können die (komplette) erste Mission des Action-Adventures mit Lara Croft ausprobieren. Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum ist am 11. Oktober 2016 für PlayStation 4 erhältlich. Die Jubiläumsedition umfasst ein neues Story-Kapitel mit dem Titel "Blutsbande" inklusive VR-Unterstützung (nur für PlayStation VR), den Koop-Ausdauermodus, alle bisher verfügbaren DLC-Inhalte sowie zusätzliche Outfits, Waffen und Expeditionskarten bieten.Letztes aktuelles Video: 20 Year Celebration PlayStation 4 Pro Tech Video