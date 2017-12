Rise of the Tomb Raider: DLC Blutsbande jetzt für PC verfügbar - inklusive VR-Unterstützung

Crystal Dynamics, Nixxes und Square Enix haben jetzt auch für den PC die Erweiterung "Blutsbande" (Blood Ties) nachgereicht, in der man mit Lara das Croft-Anwesen erkundet und dabei kleine Rätsel löst. Die Info hat DualShockers aufgeschnappt. Genau wie auf der PlayStation 4, wo der DLC erstmals im vergangenen Jahr im Rahmen der 20 Year Celebration veröffentlicht wurde und einen Modus für PSVR enthielt, wird auch auf dem PC eine VR-Unterstützung angeboten. Sowohl mit Oculus Rift als auch mit HTC Vive darf man in Ego-Sicht das eindrucksvolle Gebäude mit seinen vielen Räumen und sogar Geheimgängen erkunden - und das sowohl mit einer herkömmlichen Steuerung als auch via der magenschonenden Teleport-Funktion.Außerdem hat Square Enix im Zuge der Ankündigung offenbar auch offizielle Verkaufszahlen veröffentlicht: Demnach wurden von Rise of the Tomb Raider seit der zeitexklusiven Veröffentlichung auf der Xbox One Ende 2015 insgesamt mehr als sieben Millionen Exemplare verkauft.Letztes aktuelles Video: Xbox One X Verbesserungen in 4K