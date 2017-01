Phantom Dust: HD-Neuauflage soll noch vor der E3 vom Stapel laufen - 4Players.de

@HollowSchematic Should ship before E3. — Phil Spencer (@XboxP3) 29. Januar 2017

Auch wenn die 2014 angekündigte und 2015 schon wieder auf Eis gelegte Xbox-One-Neuauflage des einstigen Xbox-Titels Phantom Dust auf der letztjährigen E3 wieder zum Vorschein kam, hielt sich Microsoft seitdem eher bedeckt dazu. Daher ist es um so überraschender, dass Xbox-Chef Phil Spencer nun einem Fan via Twitter mitteilen ließ, dass die Kartenschlachten noch vor der nächsten E3 (14. - 16. Juni 2017) erhätlich sein sollten:Hierzulande wäre das sogar eine Premiere, da das Original seinerzeit nur in Japan und Nordamerika erschienen ist.Letztes aktuelles Video: E3-Debuet-Trailer