Phantom Dust: Erster Screenshot aus der Neuauflage des Xbox-Titels - 4Players.de

Xbox-Frontmann Phil Spencer hat auf Twitter den ersten Screenshot aus der Xbox-One-Neuauflage des einstigen Xbox-Titels Phantom Dust preisgegeben. Das Bild (inkl. fps-Counter) stammt nicht von der Xbox One Scorpio, stellte er im Nachhinein klar. Überarbeitete Grafik (und Bildwiederholrate), Cloud-Save-Unterstützung, Cross-play zwischen PC und Xbox One, Matchmaking-Optionen (Looking for Group und Looking for Arena) via Xbox Live und Mehrspieler-Starter-Decks zum direkten Einstieg in die Multiplayer-Partien sollen geboten werden. Im Januar meinte Spencer, dass das Spiel vor der E3 2017 (14. bis 16. Juni) erhältlich sein soll.Das ursprüngliche Phantom Dust war ein 2004 erstmals veröffentlichtes Actionspiel, in dem Fähigkeiten durch Sammelkarten erworben wurden. Spielszenen des unveröffentlichten Remakes tauchten im März 2015 auf (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: E3-Debüt-Trailer