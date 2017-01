Scalebound: Platinum Games meldet sich zur Einstellung des Spiels zu Wort - 4Players.de

As you may have already heard, Scalebound has unfortunately been canceled. I'm very sorry to everyone who was looking forward to this game. — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 11. Januar 2017

Sorry to bring you such bad news at the start of the year. All I can do for you is to promise to keep delivering fun games. — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 11. Januar 2017

I'll work extra hard to never have to let you down like this again, so I hope you will keep watching over us in the future too. — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 11. Januar 2017

And...I took time off for my mental health? ...Me!?



No way. — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 11. Januar 2017

I thought I would get lots of savage messages, but in reality I'm getting lots of warm messages. Thank you.

(´ï¼›_ï¼›`) — 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) 11. Januar 2017

Auf den Produktionsstopp von Scalebound hat sich in der Zwischenzeit auch Platinum Games (Entwickler) zu Wort gemeldet . Kenichi Sato (Präsident und CEO) schreibt, dass sie sehr enttäuscht von der Entscheidung der Microsoft Studios waren, schließlich hätten sie sich - wie viele andere Spieler auch - auf das fertige Spiel gefreut. Dennoch wollen sie weitermachen und hochklassige Titel entwickeln. NieR: Automata Granblue Fantasy: Project Re: Link und Lost Order (bisher nur für Japan bestätigt) nennt er als Beispiele.Hideki Kamiya (Game Designer von Devil May Cry, Viewtiful Joe, Okami, Bayonetta, The Wonderful 101 und Scalebound) entschuldigte sich ebenfalls für die schlechten Nachrichten zum Jahresanfang. Er verspricht, dass ihm so etwas nicht noch einmal passieren wird. Er will jedenfalls seine Arbeit fortsetzen und weiter Spiele entwickeln, die Spaß machen. Zugleich meinte er, dass er keine Auszeit wegen "seines geistigen Zustands" nehmen würde. Es gab in der Vergangenheit vermehrt Berichte darüber, dass er sich eine Pause gönnen würde.Letztes aktuelles Video: E3-Spielszenen