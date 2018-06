Crackdown 3: Gerücht: Erscheint erst 2019 - 4Players.de

Auch wenn ich mich jetzt vielleicht beim ein oder anderen etwas unbeliebt mache, aber mal meine ehrliche Meinung zu dem Thema.Ich versteh es bis heute nicht: Crackdown (oder wie ich es seit damals liebevoll nenne, "Kackdown") gab es in 2 Teilen.Während meiner schönen 360 Zeit hab ich es mit dem ersten Teil 2 Mal probiert und es war für mich damals schon - egal ob Koop oder nicht - die personifizierte Langeweile. Heutzutage gibt es dann noch genug Open World Games, die ähnliches bieten und das in besser.Ja, ich weiß, keine Zerstörung durch die übermächtige CloudKann mich an das Marketinggefasel schon noch erinnern und hab es nicht vergessen.Mal sehen, wieviel davon am Ende übrig bleibt...Aber warum der 3te Teil bei Ankündigung wie echter "hot shit" oder das "it game" von manchen behandelt wurde, versteh ich bis heute nicht. Es ist ein durch und durch durchschnittliches Franchise gewesen (entwickelt von Realtime Worlds, die es längst nicht mehr gibt - daher wohl die Verzögerungen) und ich wüsste nicht, warum es mit diesem Teil jetzt anders sein sollte?Weit entfernt von einem Blockbuster im Stile eines Gears, Halo oder Forza.Woher kam also dieses Interesse überhaupt?Ich hätte das Ding an MS Stelle längst eingestampft und die Entwickler entweder für wichtigere Projekte genutzt oder - wenn sie so unglaublich schlecht sein sollten, wie es bei all diesen Verzögerungen scheint - durch andere ausgetauscht, die wissen, was sie tun.Mich würde es echt wundern, wenn bei dem Titel am Ende mehr als nur absolutes Mittelmaß rauskommt (wenn überhaupt).Wahrscheinlich dann noch mit nem Battle Royal Modus garniert, da es ja aktuell in Mode ist.Dazu natürlich in True 4K, denn zumindest auf dieses Versprechen scheint man bei MS nach wie vor noch bei seinen Titeln - egal wie durchschnittlich -...