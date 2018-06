Crackdown 3: Offiziell auf Februar 2019 verschoben - 4Players.de

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Microsoft hat gegenüber Windows Central bestätigt, dass Crackdown 3 nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Die Veröffentlichung ist nun für Februar 2019 vorgesehen.Das Statement lautet: "Die Reaktionen unserer Fans auf die charakteristischen Eskapaden und das explosive Gameplay von Crackdown 3 waren unglaublich. Damit wir die Erfahrung liefern können, die sie verdienen, wird 'Crackdown 3' im Februar 2019 starten. Wir freuen uns darauf, mehr über 'Crackdown 3' an diesem Sonntag während des Xbox E3 2018 Briefings mitteilen zu können."Crackdown 3 wurde nach der Ankündigung im Jahr 2014 bereits mehrmals verschoben - zuletzt auf das Frühjahr 2018 . Das Sandbox-Actionspiel im Comic-Design und mit einem Fokus auf Zerstörung befindet sich bei Reagent Games, Sumo Digital und Cloudgine in der Entwicklung. Passend zu Microsofts Play-Anywhere-Strategie sind der PC und die Xbox One als Plattformen geplant. Unsere Vorschau "Bissige Banden, wacklige Bildrate" von der E3 2017 findet ihr hier Letztes aktuelles Video: E3 2017-Trailer