Crackdown 3: Systemanforderungen benannt - 4Players.de

Microsoft hat im hauseigenen Store der Systemanforderungen der PC-Fassung von Crackdown 3 veröffentlicht. Das hauptsächlich von Sumo Digital entwickelte Actionspiel wird im Februar 2019 erscheinen.MinimumBetriebssystem: Xbox One, Windows 10-Version 14393.0 oder höherProzessor: Intel i5 3470 | AMD FX-6300Arbeitsspeicher: 8 GBGrafik: GeForce 750 Ti | Radeon R7 260XVideospeicher: 2 GBDirectX: DirectX 12-API, Hardwarefeatureebene 11EmpfohlenBetriebssystem: Xbox One, Windows 10-Version 14393.0 oder höherProzessor: Intel i5 4690 | AMD FX-8350Arbeitsspeicher: 8 GBGrafik: GeForce 970 oder GeForce 1060 | Radeon R9 290X oder Radeon RX 480Videospeicher: 4 GBDirectX: DirectX 12-API, Hardwarefeatureebene 11"Lasse es in Crackdown 3 so richtig krachen und bekämpfe das Verbrechen als Agent mit Superkräften in einer Sandbox-Welt voller Chaos und Zerstörung. Erkunde die Lüfte über einer futuristischen Stadt, rase in einem verwandelbaren Wagen durch die Straßen und nutze deine Kräfte, um ein skrupelloses Verbrecherimperium aufzuhalten. Erlebe die Kampagne im Alleingang oder gemeinsam mit einem Freund im Koop-Modus. Für den Online-Multiplayer-Modus wird ein Xbox Live Gold-Abonnement benötigt."Letztes aktuelles Video: E3 2018-Trailer